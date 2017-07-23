أسباب سحب قهوة " الفياجرا " من أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قرار بسحب نوعاً من القهوة من الأسواق كان معروضاً في الكثير من المتاجر بالبلاد يحتوي على نفس المواد التي تتكون منها الفياجرا.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن هذا النوع من ” قهوة الفياجرا ” شهد إقبالاً كبيراً من صنفين من الناس، ” صنف يعرف موادها ويقتنيها لحل مشاكله الجنسية، وصنف لم يكن على علم بآثارها على صحة الإنسان “.

وذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية ” غير معلنة ” يمكن أن تطرح مشاكل صحية، مشيرة إلى أن هذه المواد “غالباً ما تكون موجودة في أدوية المصابين بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب “.

وأضافت: ” لحسن الحظ، القهوة الموزعة على الصعيد الوطني ما بين 2014 و2016 لم تتسبب في أية أمراض مبلغ عنها “.

يشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سحبت في وقت سابق من هذا العام مشروباً آخر وصف بأنه ” مثير للشهوة الجنسية ” ، من الأسواق.