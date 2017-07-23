 الرئيس التركي يصل جدة - صحيفة صدى الالكترونية

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الرئيس التركي يصل جدة

الرئيس التركي يصل جدة
نايف السالم(صدى):

وصل الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا، إلى جدة اليوم .
وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس، ومعالى سفير خادم الحرمين الشريفين لدي تركيا وليد عبدالكريم الخريجي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1794 ] نشر منذ 1 ساعة

لا نقبل تدخلك فانت ابو وشين وربنا يحمي مملكتنا منك يكفي تطبعك مع اسرائيل

[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 7 دقائق

هذي سياسة قطر الرعناء استعانوا باكبر عميل اخواني ولا ننسى دعم قطر وتركيا للإخوان المسلمين
وفوق ذلك يريد ان تسمح له السعودية ببناء قاعده تركيه بالسعوديه
الغريب بالأمر لماذا تركيا تبني قاعده في قطر ؟ غرررريبه

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