أزمة الرواتب تعصف بالـ " بي بي سي " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالب عدد من أبرز مقدمات البرامج والصحفيات في هيئة الإذاعة البريطانية ” بي.بي.سي ” ، اليوم الأحد، باتخاذ إجراء عاجل لسد الفجوة بين رواتب الجنسين، التي اكتشفت قبل أيام قليلة عندما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية رواتب الشخصيات الأعلى أجرا بها .

وقالت مقدمات البرامج والصحفيات خطاب مفتوح حمل توقيعات أكثر من 40 امرأة: ” إن تفاصيل الرواتب قد أظهرت ما كان الكثير منا يشتبه به منذ عدة أعوام، أن النساء في البي.بي.سي يتقاضين رواتب أقل من الرجال الذين يقومون بالعمل نفسه “.

ومن بين الموقعات على الخطاب المفتوح، الموجه لطوني هال المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، ألكسندرا جونز التي تشارك في تقديم برنامج (ون شو) وفيونا بروس مذيعة الأخبار وسو باركر مقدمة بطولة ويمبلدون.

وكان هال قد تعهد بمعالجة عدم المساواة في الرواتب بحلول عام 2020، ولكن الموظفات قالت: إن ” البي.بي.سي معروفة بتفاوت الرواتب منذ أعوام “.

وفي الخطاب الذي نشرته صحيفة ” تليجراف ” كاملاً ، ناشدت الموظفات هال ” للتصرف الآن “.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية الرواتب السنوية لكبار العاملين فيها للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي، ولكنها تعرضت لانتقادات لأن النساء يشكلن ثلث أصحاب الرواتب الأعلى فقط.

وتصدر قائمة نجوم (بي.بي.سي) الأعلى رواتب مقدم البرامج الإذاعية والتلفزيونية كريس إيفانز براتب سنوي يبلغ 2.2 مليون جنيه إسترليني (2.9 مليون دولار)، بينما كانت المرأة الأعلى راتباً في (بي.بي.سي) هي كلوديا وينكلمان، التي تحصل على ما بين 450 ألف جنيه إسترليني و500 ألف جنيه إسترليني عن تقديم برنامج (ستريكتلي كوم دانسينج).