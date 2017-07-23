ضبط 40مخالفة لمشاغل نسائية بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

قال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة م. عبد العزيز الرمثي أن إدارة الرقابة النسائيةبالأمانة سجلت أكثر من 40 مخالفة لعدد من المنشات الصحية النسائية .

وأوضح الرمثي أن إدارة الرقابة النسائية بقيادة سلوى القحطاني و برفقة 18 مراقبة قمن بعدد من الجولات التفتيشية المفاجئة والمجدولة لمجموعة من المراكز التجارية الصحية ، صالونات التجميل ، والخياطة، المقاهي النسائية كذلك الأماكن المرخصة للأسر المنتجة وغيرها من الأماكن النسائية .

وأشار المثي إلى أن إجمالي الزيارات خلال الفترة الماضية 162 زيارة ، وتم خلالها تسجيل 42 مخالفةً منها 12 إنذار .

وتم فيها مصادرة أجهزة غير طبية وغير مصرح بها في مراكز التجميل النسائية .