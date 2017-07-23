الشؤون الإسلامية: لا صحة لإيقاف مكافآت أئمة المساجد والمؤذنين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صحة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعيحول إيقاف رواتب أئمة المساجد والمؤذنين الشهر الجاري.

من جانبه قال المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتورعبدالرحمن بن علي العسكر، إن الوزارة لم يسبق لها أن أوقفت مكافآت منسوبي المساجد لا سابقا ولا حاليا، موضحا أن ما أطلق الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي غاب عنه الإجراءات الجديدة بشأن آلية الصرف.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة ربطت صرف المكافآت بالأبراج وليس بالأشهر، ولذلك تأخر الصرف هذا الشهر على غير الوقت المعتاد لدى منسوبي المساجد، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في جميع إجراءاتها وفق ما يضعه ولي الأمر من تنظيمات في كافة الشؤون الإدارية والمالية.

وكان عدد من المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي قد أطلقوا ” هاشتاق ” خاص، الأمر الذي اعتبره البعض هو إيقاف نهائي عن صرف المكافآت لمنسوبي المساجد.