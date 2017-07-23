بريطاني يتجرد من ملابسه ويتسلق سور مسجد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في واقعة نادرة ما تحدث، فوجئ رواد أحد المساجد في بريطانيا قبل أيام، برجل يتجرد من ملابسه ويحاول تسلق سور المسجد والصياح بعبارات عنصرية، ما تسبب في حالة من الفزع، اضطر المسلمون على إثرها للبقاء داخل المسجد تجنبًا لرؤية هذا المشهد المقزز أو سماع تلك العبارات العنصرية.

وأفادت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن (دان موريسون) تجرد من ملابسه وبدأ في الغناء أمام المسجد قائلًا: ” أنا كاثوليكي حتى الموت ” ثم بدأ في الصراخ تجاه المصلين بشكل عنصري، مضيفة أنه تم القبض على الشابّ البالغ من العمر 26 عامًا واتهامه بجريمة الكراهية خارج مسجد فولكستون بكينت.

ووصف أحد الشهود الحادث بأنه ” حلم مفزع ” ، وقال: “بدأ الخوف يسيطر على الناس بينما كان يتجرد من ملابسه ويهدد باستخدام العنف”.

وتابع: ” أصيب صديقي عندما كان يحاول منع الرجل من دخول المسجد “.

وأضاف: ” تحدث صديقي مع الرجل وتمكّن في نهاية المطاف من منعه من تسلق رافعة قرب سور المسجد ووضع سرواله عليه.. بدأ الرجل يبكي، ووصلت الشرطة في نهاية المطاف وتم القبض عليه “.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة وجّهت للشاب اتهامات بالعنصرية ونشر الكراهية، ليعاقب في النهاية بالسجن 26 أسبوعًا وغرامة مالية.