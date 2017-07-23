" كريم كيدز " متوفرة الآن في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أطلقت شركة ” كريم ” الإماراتية المتخصصة في نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، خدمة جديدة لعملائها في السوق المصري تختص بمن لديهم أطفال دون سن الرابعة.

الخدمة تسمى ” كريم كيدز ” يستطيع من خلالها العميل أن يطلب سيارة مجهزة بمقعد خاص للأطفال الصغار، وذلك بهدف توفير مزيد من الأمان وتقليص فرص التعرض لمخاطر الحوادث.

ويذكر أن فرع الشركة في الإمارات أعلن مطلع العام الحالي عن مضاعفة أسطول السيارات التي توفر خدمة ” كريم كيدز ” وذلك بعد ارتفاع معدلات الطلب عليها.