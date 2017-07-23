" دي سوزا " مستمر في الأهلي حتي انتهاء عقده - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن ايفيكا ايلييف، المدير الرياضي بنادي بارتيزان بلجراد الصربي، عن مشاركة البرازيلي ليوناردو دي سوزا، في المواجهات الرسمية المقبلة، لحين رحيله للأهلي بشكل رسمي.

وقال المدير الرياضي للفريق مالك عقد هدف الأهلي: ” ليوناردو سوف يشارك بكل تأكيد ضد أولمبياكوس في مباراة الذهاب، ولكن مشاركته في مباراة الإياب لم يحدد بعد، بسبب اقترابه من الرحيل لأهلي جدة “.

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي عرضاً وصلت قيمته إلى 26 مليون ريال “ 6 ملايين يورو ” من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.