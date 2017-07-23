الباريتون جابر البلتاجي يكشف حقيقة زواج الملك فاروق من مغنية إيطالية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتشرت العديد من الأخبار والإشاعات حول علاقة الملك فاروق بالمغنية الإيطالية إيرما كابتشي مونوتلو ، فبعد وصول الملك المعزول إلى إيطاليا بعامين، طلق زوجته الملكة ناريمان، وكان حينها على علاقة بمغنية إيطالية تدعى إيرما كابتشى مونوتلو؛ حيث اختلف المؤرخون ما بين طبيعة علاقتهما، ونفى الكثير وجود زواج بينهما.

ولكن جاء الباريتون المصرى العالمى جابر البلتاجى، ليؤكد وجود زواج بينهما، ويقول: تعرفت على «مونوتلو» فى إيطاليا، وشاركتنى فى عدد من الحفلات، التى قدمنا خلالها مجموعة مختارة من كلاسيكيات فيرديس وبوتشينىس وحدثتنى كثيراً عن حبها لمصر وحياتها مع الملك فاروق.

وأضاف: تعرفت مونوتلو على جلالة الملك عندما كان يأتى إلى نابولى خلال إجازته الصيفية، وعمرها حين ذلك كان 4 سنوات، واستمرت العلاقة حتى خروجه من مصر، وكان عمرها حينها 16 عاماً، وبعد رحيل الملك ناريمان زاد ارتباطه بها وتزوجا، وعاشت معه حتى آخر يوم وفاته.

وأشار الباريتون إلى أن «مونوتلو» لم تزر مصر فى حياتها إلا مرة واحدة فى زيارة رسمية لها من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وفى عام 1985 جاءت إلى مصر لزيارة قبر الملك فاروق فى زيارة أخرى غير رسمية، وقدمت حفلتين فى المركز الثقافى الإيطالى فى القاهرة والإسكندرية، وقمت بمشاركتها فى الحفلتين.