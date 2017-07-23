أوبك تعلن توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الأحد، إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام.

وقال باركيندو في تصريحات صحفية بمدينة سان بطرسبرج الروسية نحن متأكدون من أن عملية استعادة التوازن ربما تمضي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا لكنها تمضي قدما، ومن المنتظر أن تتسارع في النصف الثاني.

وأشار باركيندو إلى النمو القوي للطلب على النفط والالتزام بالاتفاق العالمي بين أوبك ودول من خارجها على خفض الإنتاج إضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة كأسباب للتسارع المتوقع في استعادة السوق توازنها.