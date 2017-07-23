حقيقة تسريب بيانات مستخدمي " تليجرام " إلى إيران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

نفى باول دورف، مدير شركة ” تليجرام ” للتواصل الاجتماعي، تصريحات مسؤول إيراني حول نقل خوادم التطبيق الشهير إلى إيران، أو تقديم أية معلومات خاصة بالمستخدمين لها.

وقال دورف، في تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” السبت، إن تليجرام لن تنقل أيا من خوادمها، أو أي خادم يحتوي معلومات شخصية لمستخدميها إلى إيران.

وكان مساعد وزير الاتصالات الإيراني، نصر الله جهانجرد، قال لوكالة ” فارس ” إن خوادم تليجرام ستنقل إلى إيران، وذكر أن تليغرام وافقت على ذلك.