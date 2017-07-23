السجن 5 سنوات لمدير مؤسسة خيرية لسرقته 1.3 مليون جنيه استرليني - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على مدير مؤسسة خيرية لمساعدة المشردين يدعى روبرت ديفيز،-50 عاما-، لسرقته مبلغا يقدر بـ 1.3 مليون جنيه استرليني، قام باستغلالها ليعيش حياة مرفهة.

ووظّف المتهم المبلغ في رحلات على متن القوارب الفخمة والطائرات الخاصة والإقامة في أفخم الفنادق، في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من إفريقيا.

وقد سمعت محكمة كراديف كراون إلى الرجل الذي اتضح أنه كذب على زوجته بأن مصدر المال علاوات وظيفية بوصفه رئيسا للتمويل في جمعية سيرينانز سيمرو الخيرية ومقرها في سوانزي بويلز.