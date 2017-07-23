أمانة الجوف تزيل 400 لوحة إعلانية مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أزالت أمانة منطقة الجوف ممثلة في وكالة الخدمات بحملة اللوحات الإعلانية المخالفة والعشوائية التي تعيق حركة المشاة والحركة المرورية في الشوارع والطرق الواقعة في مدينة سكاكا .

قال الدكتور ثامر بن مسلم الشراري وكيل الأمين للخدمات أن الحملة تأتي ضمن توجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني والتي تهدف للقضاء على ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات التي تخدش المظهر العام , حيث تم إزالة 400 لوحة إعلانية ودعائية مخالفة كانت تمثل تشويهاً للشكل الحضاري وتمثل إعاقة لحركة المشاة والسيارات.

وأشار إلى أن الحملة سوف تستمر خلال الأيام المقبلة لإزالة أي لوحات أو أشغالات أخرى وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين .