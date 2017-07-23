ضبط لص سكير اقتحم وكالة بنكية لسرقتها فنام بداخلها - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم لص يعمل بائع سجائر على اقتحام وكالة بنكية بمدينة طنجة في المغرب ، حيث تمكن من كسر الابواب بآلة حادة ، وعقب الدخول اليها قام بتفتيش الصناديق بحثاً عن النقود ، ولكن غلبه النعاس فنام باحد أركان الوكاله في حالة سكر طافح .

ومن جانبها أعلنت الشرطة المغربية بمدينة طنجة ، إن المتهم الذي يبلغ من العمر 24 سنة، اقتحم وكالة بنكية تابعة لمجموعة كبيرة في المغرب، بحي المجمع الحسني بطنجة، ليل الجمعة، باستعمال أداة حديدية، حيث نجح من فتح أبواب الوكالة البنكية وهو في حالة سكر طافح.

وأضافت ، إن محاولة بائع سجائر بالتقسيط في الاستيلاء على مبالغ مالية من داخل وكالة بنكية، فشلت بعد أن اقتحمها في الساعات الأولى من صبيحة السبت، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه وهو نائم.

وأوضحت ، إن الجاني ولج إلى داخل الوكالة وقام بعملية تفتيش المكاتب والصناديق المتواجدة بداخل الوكالة البنكية دون العثور على أموال، قبل أن يباغثه النوم بركن داخل الوكالة، وتأتي الشرطة وتلقي القبض عليه.