مدير إعلام البيت الأبيض في إدارة ترمب يتراجع عن تغريداته - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حذف المدير الجديد للإعلام في البيت الأبيض، أنتوني سكاراموتشي، تغريدات سابقة على ” تويتر ” أبدى فيها آراء مخالفة لتلك التي يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وبعد يوم على تسلمه منصبه الجديد، الجمعة، حذف الخبير المالي السابق في نيويورك، سلسلة تعليقات على حسابه في ” تويتر ” عبر فيها عن آراء مخالفة لترمب حيال الهجرة غير الشرعية والتغير المناخي والإسلام وحتى ضبط حمل السلاح.

وكتب سكاراموتشي على ” تويتر ” ” لأجل الشفافية الكاملة: ” أحذف التغريدات السابقة. لقد تطورت الآراء السابقة ولا يجب أن تصرف الانتباه عن أمور أخرى، أنا أخدم أجندة رئيس الولايات المتحدة وهذا كل ما يهم “.

وبعد قليل غرد: ” سنمضي في دعم أجندة رئيس الولايات المتحدة لخدمة الأميركيين “.

وفي تغريدة كتبها عام 2012، أعرب سكاراموتشي عن دعمة لكثير من القضايا التي لطالما دافع عنها الديمقراطيون، واصفاً نفسه بأنه “مع زواج المثليين وضد عقوبة الإعدام ومع حرية الاختيار “.