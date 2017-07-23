الهند تقدم لمواطنيها الدليل الشامل للإقامة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

فهرست الحكومة الهندية قائمة بالمحظورات التي يجب على مواطنيها المتجهين إلى المملكة تجنبها، من بينها حذف أي محتوى فاحش من هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمول، أو أي شيء يعطي الانطباع بأن الشخص له أي علاقة بالسحر الأسود.

وشملت المحظورات داخل الدليل الحكومي ” لا تحمل مواد محظورة ، في المملكة العربية السعودية، لا تقم بتخزين أي مواد محظورة ، وفاحشة على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول أو غيره .

وقدم الدليل معلومات عن كيفية تأقلم الهنود مع العادات المحلية والقوانين التي غالبًا ما يعاقب عليها بالسجن في حالة الاستهتار كما كما أن السحر والشعوذة أمور محظورة في المملكة ويعاقب عليها بعقوبات شديدة، بما في ذلك الإعدام

كما يحذر الدليل من حيازة المخدرات، المواد الغذائية التي تحتوي على لحم الخنزير، بذور الخشخاش، أوراق القات وكذلك تبادل الرسائل النصية المتعلقة بأي دين غير الإسلام يجب تجنبها .

وقال مسؤول هندي، إن هذه ” التعليمات المنقحة والمحدثة قبل المغادرة تهدف إلى ضمان أن يكون الرعايا الهنود على دراية بعقود عملهم والقوانين المحلية وما يحتاجون إليه إذا واجهوا مشكلة . ”

وقد تم تحذير الهنود من وكلاء التوظيف وإن هذه المحظورات من بين قائمة أعلنتها الحكومة للأشخاص الذين يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية للحصول على وظائف وفقاً لصحيفة ” هندوستان تايمز ” الناطقة بالإنجليزية .