أرخص 10 مدن أوروبية للسياحة والسفر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بالتزامن مع بدء العطلة الصيفية التي يتقاطر فيها الناس على مختلف أنحاء أوروبا لقضاء عطلاتهم السنوية، تمكن تقرير سياحي متخصص من تصنيف المدن والوجهات الأوروبية من حيث تكلفة السفر والسياحة العائلية فيها.

وبحسب شركة ” بوست أوفيس موني ترافيل ” وهي شركة الصرافة المالية والسياحة التابعة للبريد الملكي البريطاني، فإن القائمة التي صدرت عنها اعتمدت على جملة من العوامل من بينها تكلفة تناول العشاء لشخصين في مطعم.

وكذلك تكاليف الطعام والشراب والوجبات الخفيفة إضافة إلى أسعار القهوة والمشروبات الغازية، وهي الأشياء التي عادة ما يُنفق عليها السائح خلال قضاء إجازاته الصيفية.

وقال التقرير إن تكلفة السياحة في المدن والوجهات الأوروبية انخفض بنسبة 1.5% عما كان عليه العام الماضي.

وبحسب التصنيف فإن الوجهات العشر الأرخص في أوروبا، هي كما يلي:

صني بيتش في بلغاريا

حيث يمكن تناول وجبة غداء عائلية هناك مقابل 37 دولاراً فقط، كما أن كوب القهوة يمكن الحصول عليه بأقل من دولار واحد، ويمكن للعائلة أن يكون مصروفها اليومي أقل من خمسين دولاراً.

كوستا ديل سول في إسبانيا

وهناك يمكن للعائلة بأكملها أن تقضي اليوم بنحو 75 دولاراً، حيث إن وجبة الطعام العائلية يبلغ ثمنها 52 دولاراً، وكوب القهوة بدولار ونصف فقط.

الساحل الجنوبي للبرتغال

وهناك تحتاج العائلة إلى 80 دولاراً فقط في اليوم، حيث يمكن تناول وجبة الغداء الرئيسية مقابل 63 دولاراً فقط، وتناول كوب من القهوة بأقل من دولار واحد.

كوستا بلانكا في إسبانيا

وهناك تحتاج العائلة إلى 101 دولار فقط يومياً.

بلدة سليمة في جزيرة مالطا

وهناك تحتاج العائلة إلى 103 دولارات يومياً فقط.

بوريتش في كرواتيا

وتحتاج العائلة بأكملها إلى 105 دولارات يومياً.

كريت في اليونان

وتكلفة المعيشة اليومية تبلغ 105 دولارات يومياً فقط، حيث كوب القهوة بأقل من 3 دولارات، بينما الوجبة العائلية الكاملة لا تزيد عن 76 دولاراً.

ليماسول في تركيا

وهناك تحتاج العائلة إلى 106 دولارات يومياً.

مارمريس في تركيا

وتحتاج العائلة إلى 108 دولارات يومياً.

بافوس في قبرص

وتبلغ تكاليف المعيشة اليومية للعائلة بأكملها 114 دولاراً فقط، على أن كوب القهوة بأقل من دولارين ونصف، والوجبة العائلية الكاملة لا تزيد عن 82 دولاراً فقط.

يشار إلى أن بوست أوفيس ترافيل موني تعتبر من بين أكبر شركات الصرافة في بريطانيا، وهي التي تزود ملايين البريطانيين سنوياً بالعملة الأجنبية التي يحتاجونها لغايات السفر وقضاء العطلات في الخارج.

كما أنها تقدم العديد من الخدمات السياحية مثل إصدار الشيكات السياحية أو بطاقات الائتمان المؤقتة التي يستخدمها المسافرون وغير ذلك من الخدمات.