قانون أمريكي جديد يزيد العقوبات ضد " حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت مصادر لبنانية، إن الكونجرس الأمريكي يستعد لتقديم قانون جديد يقضي بزيادة العقوبات الاقتصادية ضد ” حزب الله ” اللبناني.

وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد قدمه نواب ومشرعون أمريكيون من الحزب الجمهوري، وذلك بعد دراسات وتقارير جديدة حصلوا عليها توضح نشاط الحزب الأخيرة في لبنان والخارج، بالإضافة الى عقدهم لقاءات عديدة مع شخصيات لبنانية رفيعة المستوى للاطلاع على وضع الحزب الداخلي والاقتصادي.

والقانون الجديد يضم مؤسسات اقتصادية واجتماعية تابعة للحزب أو قريبة منه سياسيا، بالإضافة الى أسماء شخصيات لها نشاطات داعمة للحزب وأفكاره وسياسته، ومن بينها مؤسسة بيت المال وجهاد البناء، وجمعية دعم المقاومة.