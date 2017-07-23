بالصور.. نقل طاقم طبي بين " جدة- مكة " بطيران الأمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نفذت إحدى الطائرات التابعة للقيادة العامة لطيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس، مهمة نقل فريق طبي متخصص في زراعة الأعضاء البشرية مع أعضاء متبرَّع بها.

وتمثلت المهمة في نقل طيران الأمن الطاقم الطبي المكون من 7 كوادر مع تجهيزاتهم الطبية من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى مستشفى النور بمكة المكرمة، ثم العودة بهم مرة أخرى مع الأعضاء المتبرع بها إلى مطار الملك عبدالعزيز، وذلك بأقصى سرعة ممكنة مع الحفاظ على سلامة الأعضاء المتبرع بها.

وتتوفر بالطائرات التابعة لطيران الأمن أحدث التقنيات والأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المهام بكل دقة وسرعة، وتقوم القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذها لمثل هذه المهام كجزء من مهامها الإنسانية علاوة على ما تقوم به من مهام أخرى.