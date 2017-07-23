" الشيحي " يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

طالب الكاتب الصحفي صالح الشيحي بتعديل قانون الخدمة المدنية والسماح للموظف السعودية مدنياً أو عسكرياً بممارسة العمل الإضافي والتجارة خارج مواعيد الدوام الرسمي إن أراد ذلك .

وفي مقاله البحث عن دخل إضافي” بصحيفة الوطن ” ، قال الشيحي نحن من يصنع القانون ويمكن تعديلها، كما أن القوانين ليست قرآناً منزلاً لا يجوز المساس بها، نحن من وضعها، ونحن من يستطيع تعديلها بما يتلاءم وحاجات الناس وظروفها .

مؤكداً أنها فرصة للموظف للحصول على دخل إضافي وتحسين وضعه الاقتصادي، وأن التضييق عليه وحرمانه من هكذا حاجات يهدر الكثير من الخبرات والطاقات الوطنية الشابة التي يحتاجها سوق العمل ويحصل عليها الوافد بسهولة.