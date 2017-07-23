 هيئة المواصفات تعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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هيئة المواصفات تعلن عن وظيفة شاغرة

هيئة المواصفات تعلن عن وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن توافر وظيفة شاغرة بمسمّى مدير إدارة المشتريات بالمرتبة الثانية عشرة.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات المتقدمين سيكون خلال الفترة من بداية دوام اليوم الأحد، حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 4 / 11 / 1438هـ الموافق 27 / 7 / 2017م.

ودعت هيئة المواصفات، الراغبين في شغل هذه الوظيفة، إلى زيارة البوابة الإلكترونية للهيئة (http://careers.saso.gov.sa/)، لمعرفة شروطها متطلباتها، مؤكدةً أنه يجب التقديم خلال هذه الفترة عن طريق الموقع، ولن يتم استقبال أيّ طلب يدوياً.


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