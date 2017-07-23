طريقة توفير 30 % من استهلاك وقود السيارة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال المختصون في مركز كفاءة الطاقة، إن القيادة المتهورة للمركبة، كالسرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ إلى الإسراف في استهلاك الوقود، في حين أن ” القيادة المتزنة ” يمكن أن توفر مايقارب 30% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و5% داخل المدن، كما أنها أكثر أماناً للسائق والركاب ومرتادي الطريق.

وأضافوا أنه في كل مرة يضغط السائق على بدالة الوقود بإفراط فإن المحرك يستهلك كمية كبيرة من الوقود لتوفير السرعة المطلوبة، وإذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.

وأكدوا أنه يمكن لسائق المركبة القيادة بشكل متزن والوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب لزمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين دون هدر الوقود.