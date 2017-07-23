⁠⁠⁠⁠⁠فشل مفاوضات الاتفاق مع الغاني مونتاري للتخوف من تكرار تجربة شقيقه - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

فشلت مفاوضات نادي الاتفاق مع الغاني مونيرو مونتاري، بعدما وصلت إلى مراحل متقدمة مع وكيل أعماله الذي غير رأيه وفضل عدم إتمام الصفقة لتخوفه من تكرار تجربة الشقيق الأكبر سولي مونتاري الذي مثل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد الموسم قبل الماضي.

تعود قضية سولي مونتاري مع الاتحاد بعد استغناء النادي عن خدماته نهاية الموسم قبل الماضي، ومطالبته بمبلغ 16 مليون ريال، ورفعه قضية ضد النادي السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطالب فيها بمستحقاته لدى النادي السعودي، وما زالت القضية منظورة وقائمة حتى الآن، مما دفع وكيل أعمال الشقيق الأصغر بالتراجع عن اتفاقه مع فارس الدهناء.