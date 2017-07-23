غداً بدء التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

غداً الأثنين تستقبل وزارة الحج والعمرة، طلبات راغبي الحج من المواطنين والمقيمين عبر البوابة الإلكترونية للمسار وذلك إطلاقاً للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل .

وأوضحت الوزارة أن بوابة المسار ستكون المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل لهذا العام لكافة البرامج المعتمدة (العام – حج منخفض التكلفة – الحج الميسر)، كما سيمثل السداد الإلكتروني لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، وسيوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة.

ودعت الوزارة راغبي الحج لهذا العام للمبادرة بإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار الإلكتروني في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة وفقاً لما سيردهم على هواتفهم الجوالة.