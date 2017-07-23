العويس ينضم لتدريبات الأهلي بعد غد - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ينضم حارس مرمى فريق الأهلي الجديد محمد العويس، لتدريبات القلعة، بعد غد بعد انتهاء عقده مع نادي الشباب، ليبدأ مشواره الجديد مع الأهلي.

ويُنتظر أن يشارك العويس للمرة الأولى في التدريبات، مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، بعد غدٍ الثلاثاء، مع زملائه بالفريق، ويتوقع أن تشهد التدريبات منافسة حامية بينه وبين ياسر المسيليم، الذي يحرس مرمى الفريق والمنتخب الوطني

من جهة أخرى يواجه الأهلي نظيره الآنيا سبور التركي اليوم على ملعب بيشافزشوفن عند السادسة مساءً بتوقيت السعودية، في خامس مبارياته الودية ضمن معسكره بالنمسا، حيث يواصل ريبروف وضع التصور الفني لأداء اللاعبين.