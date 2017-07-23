النصر والهلال يحتجان على أزمة التنظيم بالبطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

احتجت إدارتا النصر والهلال السعوديتان ضد قرار اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية بنقل مباريات مجموعة (B) التي يلعب بها النصر من استاد برج العرب إلى استاد الإسكندرية ومجموعة (C) التي يلعب فيها الهلال إلى ملعب برج العرب بدلاً من استاد الإسكندرية، بسبب بعد الملعبين عن مقر إقامتهما، حيث تسكن بعثة النصر في فندق هيلتون ببرج العرب والهلال في الهيلتون بالاسكندرية، مما جعلهما يضطران خلال اليومين الماضيين لقطع مسافة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة لأداء التدريبات ذهابًا وأخرى في العودة.

وتحججت اللجنة المنظمة بأن التغيير لدواعٍ أمنية، وركزت الأندية المشاركة بأن يتم نقل مقراتهم بالقرب من الملاعب، وأيدتهم في ذلك بعض أعضاء اللجنة في اجتماع الأمس وطال النقاش لكن تعنت بعض مسؤولي اللجنة أسهم في إبقاء كل مجموعة في مقرها وسيؤدي هذا القرار إلى احتجاجات الأندية المشاركة الأخرى خلال منافسات البطولة.