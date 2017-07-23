خنزير متهم في 3 حوادث وإصابة 3 أشخاص - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسبب خنزيرا بريا بمفرده في ثلاث حوادث سيارات أصيب خلالها أربعة أشخاص من بينهم شخصان أصيبا بإصابات بالغة بالقرب من بلدة إنسهايم في ولا ية راينلاند- بفالتس الألمانية.

وأوضحت الشرطة أن سيارة كانت قد صدمت الخنزير في البداية على طريق سريع ليلة السبت/الأحد، وبعد ذلك بقليل اصطدمت به سيارة أخرى، ولحقت بها تلفيات من الجانب إثر ذلك.

وبعد مرور وقت قصير من هذه الحادثة، وقع الحادث الأسوأ بين الحوادث الثلاثة، إذ لم ير سائق سيارة 22 عاماً جثة الخنزير إلا متأخراً للغاية، فحاول الانعطاف بعجلة القيادة إلى اليمين، ما أسفر عن خروجه عن طريق السير وهبط إلى منحدر انقلبت فيه السيارة.

وتسبب ذلك في إصابة سائق السيارة وسيدة مرافقة له في مقعد الراكب الأمامي 21 عاماً بجروح طفيفة، ولكن الشخصين الراكبين فى الخلف أصيبا بجروح خطيرة تهدد حياتهما وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى.