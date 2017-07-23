وظائف شاغرة بمؤسسة الحبوب على بند " 105 " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن وظائف شاغرة للمواطنين على بند 105 ” الرواتب المقطوعة ” في الإدارة العامة والرياض وجدة والدمام وخميس مشيط وتبوك وحائل والجوف والجموم وجازان والأحساء والخرج ووادي الدواسر.

‫‫‫وذكرت المؤسسة أنه يبدأ التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من تاريخ 1 / 11 / 1438هـ ولمدة 6 أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني التالي :

” ‫‫www.sago.gov.sa “.

‫‫‫وأوضحت المؤسسة أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب؛ هي ” صورة من المؤهل، وصورة من الهوية الوطنية، والسجل الأكاديمي، وصورة من الخبرات مع برنت من التأمينات الاجتماعية “.

‫‫وأشارت إلى أن التعديل على بيانات التقديم سيكون متاحاً يوم الأحد الموافق 7 / 11 / 1438هـ، من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً.