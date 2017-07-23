اختتام فعاليات مهرجان نبراس الترفيهي بفعاليات متنوعة للأسرة والطفل - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

اختتمت مساء أمس السبت فعاليات المهرجان الترفيهي الذي نظمه المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي لمدة ثلاثة ايام.

أوضحت ذلك مديرة ادارة البرامج في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذة هناء عبدالله الفريح، مؤكدة أن مهرجان نبراس الترفيهي حقق ولله الحمد الأهداف المرجوة منه، من الالتقاء بالأسر والأطفال وتقديم التوعية والتثقيف لهم وتعزيز القيم والمهارات لديهم عبر الترفيه.

وذكرت الفريح أن هذه الفعاليات تاتي ضمن برامج المشروع الصيفية بهدف استثمار أوقات الفراغ في الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بشكل مدروس وهادف وترفيهي جذاب، مشددة على أن أكثر ما عزز نجاح هذا المشروع هو التكامل والتعاون الكبير بين الجهات المشاركة التي قدمت رسائلها التوعوية والتثقيفية بوسائل وأساليب مختلفة، أسهمت في ترسيخ قيم المشروع في أذهان زوار المهرجان.

وقدمت مديرة البرامج في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات شكرها الكبير لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي أتاح مقرهم لعقد المهرجان وساهم في تقديم التسهيلات لتهيئته ليكون مناسبا لطبيعة المهرجان والفقرات المقدمة فيه.

وأشارت إلى أن فعاليات المهرجان تضمنت معرضا تثقيفيا بخطر المخدرات والمؤثرات العقلية والنهاية المؤلمة لمن يقع في براثنها، وأركانا للجهات ذات العلاقة ومنها حرس الحدود ومجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض والجمارك وجمعية نقاء لمكافحة التدخين ومكتبة الملك عبد العزيز وجمعية كيان وجمعية قيادي أنا ومؤسسة اللؤلؤة الوقفية والهلال الأحمر ومركز صحي الورود وعدد من الجهات الأخرى، إضافة لمسرح الطفل الذي قدم مسابقات وفقرات ترفيهية وقدمت من خلاله الجوائز للحضور، وكذلك المرسم الحر الذي جذب الأطفال بشكل كبير، وركن العرائس الذي قدمت من خلاله قصصا للأطفال، مع الشخصيات المتحركة ليساهم في تعزيز القيم لدى الأطفال. كما قدمت فقرات استعراضية متنوعة قدمها محترفون ولاقت استحسان الحضور.