 مسؤولو البيئة بالكويت يقضون 254 يوما في العام على الطائرة - صحيفة صدى الالكترونية

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مسؤولو البيئة بالكويت يقضون 254 يوما في العام على الطائرة

مسؤولو البيئة بالكويت يقضون 254 يوما في العام على الطائرة
خالد الظفيري(صدى):

كشفت بيانات أن مسؤولو الهيئة العامة للبيئة في الكويت، يقضون في المجمل، أكثر من 70 % من أيام عملهم السنوية، في مهمات رسمية خارج الكويت، وتحديدًا بواقع 254 يومًا في العام.

ووفقًا لقائمة المهمات الرسمية الدولية الخاصة بالاتفاقيات والمنظمات البيئية للسنة المالية 2017 – ‏2018، فإن أمام مسؤولي البيئة 48 مهمة رسمية ما بين اجتماع ومؤتمر وورشة عمل، بعضها يعقد مرتين في العام، بينما تصل مدة مهمة العمل في بعض المؤتمرات إلى 12 يومًا في المرة الواحدة.


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