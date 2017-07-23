المملكة تعيد تصدير 33 ألف سيارة إلى الأسواق الخليجية والعربية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعادت المملكة تصدير نحو 33 ألف سيارة إلى عدد من الأسواق الخليجية والعربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقال عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك، إن أبرز الدول التي تمت إعادة تصدير السيارات إليها الإمارات، حيث تمت إعادة تصدير نحو ثمانية آلاف سيارة, والسودان بنحو أربعة آلاف.

وذكر أحد المستثمرين في قطاع صناعة السيارات، أن العدد الذي تمت إعادة تصديره من المملكة، خاصة إلى الإمارات، لا يمثل نسبة تذكر من حجم السيارات التي تم استيرادها سنويا، مرجحا استيراد نحو 300 ألف سيارة خلال الأشهر الستة الماضية.