مؤشر دبي يرتفع 0.6 % مع صعود سهم " أملاك " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سجلت بورصة دبي أداء أفضل من بقية بورصات المنطقة، اليوم الأحد، حيث اتسمت التعاملات بالهدوء، وقفز سهم شركة “ أملاك ” للتمويل الإسلامي للجلسة الثانية على التوالي وسط تعاملات قوية جدًا.

وزاد مؤشر دبي 0.6% مع صعود سهم أملاك 8% لأعلى مستوى في 4 أشهر عند 1.21 درهم وكان السهم الأكثر تداولًا واستأثر بنحو 25% من قيمة التعاملات.

وارتفع السهم فوق متوسط 200 يوم، الذي يبلغ حاليًا 1.14 درهم، للمرة الأولى منذ شباط/ فبراير. وكان السهم صعد 14.3% يوم الخميس.

وعزا المتعاملون صعود السهم لإعلان شركة داماك العقارية الأسبوع الماضي أنها ستشارك “ أملاك ” في بيع منزل ثانٍ للعملاء، ولم يذكر الشركاء أية تفاصيل مالية.

وارتفع سهم “ داماك ” 1.3% في التعاملات المبكرة اليوم. ونزل مؤشر أبوظبي 0.3% مع هبوط سهم “ بنك أبوظبي التجاري ” 0.7%.

وكان البنك أعلن تراجع صافي ربح الربع الثاني من السنة 10.4% إلى 1.01 مليار درهم (275.2 مليون دولار).

وكان 3 محللين توقعوا في استطلاع أجرته “ رويترز ” أن تبلغ الأرباح 1.11 مليار درهم في المتوسط.

واستقر مؤشر قطر دون تغيير، وصعد سهم “ الخليج الدولية للخدمات ” أكثر الأسهم تداولًا 1.44% في حين توقف الاتجاه الصعودي للبنوك التي قادت موجة المكاسب في الأسبوع الماضي ونزل “ بنك قطر الوطني ” 0.1%.