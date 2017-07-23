اليمين المتطرف يرتب أوراقه لتخلي فرنسا عن اليورو - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

عقد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف أول أمس الجمعة وأمس السبت ندوة ” إعادة هيكلة ” ، وذلك بعيداً عن الإعلام للبقاء على هدفه بالتخلي عن عملة اليورو، إلا أنه أجل مسالة إقرارها حتى ولاية حكومة جديدة يشكلها الحزب.

وستطرح رئيسة الحزب مارين لوبان على المنتسبين، على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية ولا سيما مخاوف قسم من الناخبين حول مسألة اليورو (العملة الأوروبية الموحدة)، ترتيبات جديدة وروزنامة عمل جديدة من أجل الوصول بالتوالي إلى أهدافنا السيادية على مدى 5 سنوات .

ويذكر أن لوبان خسرت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو(أيار) بفارق كبير أمام إيمانويل ماكرون.