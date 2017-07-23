الوطني للمحفوظات يهيكل 27 ألف وثيقة ممزقة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعاد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، هيكلة أكثر من (27) ألف وثيقة تعاني من التمزق أو التلف جراء الاستخدام غير المناسب، أو بسبب العوامل الطبيعية مثل الرطوبة والحرارة والكائنات الحية الدقيقة، التي قد تسبب الضرر بالوثائق؛ حيث تمت معالجتها وتهيئتها لأعمال التوثيق.

كما فهرس المركز (1010) وثائق، ودقق (563) وثيقة، وصنف (1088) وثيقة، ومسح (12046) وثيقة، وحفظ وقيّد (7979) ميكروفيلم، وحفظ (743) معاملة.

وقال المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، أن المركز يقوم بمهام إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها، وإعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة، وجمْع الوثائق والمحفوظات وفهرستها وتصنيفها وترميزها وحفظها وصيانتها وتنظيم تداولها .