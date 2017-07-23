واشنطن تنتظر سفير روسيا الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أنهى سفير روسيا في واشنطن سيرجي كيسلياك فترة عمله، ويعتبر كيسلياك إحدى الشخصيات الرئيسية في التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 2016.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حسابها على تويتر إن نائب رئيس البعثة دينيس في جونتشار، سيعمل قائماً بالأعمال إلى أن يصل السفير الجديد الذي سيخلف كيسلياك، ومن المتوقع أن يحل نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي أنتونوف، محل كيسلياك الذي شغل هذا المنصب منذ 2008.

ويأتي ترشيح أنتونوف لهذا المنصب الذي يتعين أن يقره الكرملين في وقت تتركز فيه الأنظار على العلاقات بين موسكو وواشنطن في أعقاب مزاعم أمريكية بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

وظهر اسم كيسلياك فيما يتعلق بالعديد من مساعدي ترامب، في الوقت الذي يحقق فيه محقق خاص ولجان بالكونغرس في تدخل روسيا وعلاقاتها المحتملة بحملة ترامب.