مقتل جندي وإصابة آخر برصاص تنظيم القاعدة بأبين في اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل جندي وأصيب آخر من قوات الحرس الرئاسي اليمني، برصاص عناصر تنظيم القاعدة في بلدة العين بأبين شمال عدن.

وأوضح شهود عيان إن جنديين من الحرس الرئاسي التابع للرئيس هادي قتل أحدهما وأصيب آخر إثر كمين نصبه مسلحون من تنظيم القاعدة في بلدة العين بابين، أثناء ما كان الجنديان في إجازة في طريقهما إلى بلدة الوضيع بأبين .

ويذكر أن عناصر من تنظيم القاعدة نفذت في أبين العديد من عمليات الاغتيال ضد رجال الشرطة والجيش والقبائل المناوئة للتنظيم.