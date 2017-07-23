لاعب الهلال يقترب من الانتقال للتعاون - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصدرت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، قرارها النهائي بشأن العرض المقدم من التعاون، للحصول على خدمات فيصل درويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد أن أصبح فيصل درويش خارج حسابات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول، وافق مجلس الهلال على عرض التعاون المقدم.

وجارٍ قرار التعاون بمفاوضة الهلال للحصول على خدمات فيصل درويش، بعد طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لسكري القصيم، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وسيطير فيصل درويش إلى تركيا، للانخراط في معسكر التعاون هناك، بعد موافقة الأرجنتيني رامون دياز على مغادرته معسكر الهلال المقام حالياً في النمسا.