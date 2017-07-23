6 تطبيقات يجب تجنبها على متجر جوجل بلاي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تبذل جوجل قصار جهدها لمحاربة التطبيقات الخبيثة والوهمية على غوغل بلاي، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التطبيقات الوهمية التي تُستخدم لإيقاع الضرر بالمستخدمين لأنها تتوفر في متجر جوجل بلاي تحت تصنيفات مختلفة .

تطبيقات الأدلة : تعد تطبيقات الأدلة من أخطر التطبيقات الخبيثة والوهمية على متجر غوغل بلاي، ويقوم ناشرو هذه التطبيقات باستغلال حاجة المستخدمين إلى بعض التعليمات حول أشياء معينة مثل بعض الألعاب لامتلاك صلاحيات خطيرة على هواتفهم.

تطبيقات زيادة المتابعين : جميع هذه التطبيقات هي تطبيقات وهمية سخيفة يجب عليك أن تتجنب تنزيلها، وحتى تلك التطبيقات التي تعمل بمبدأ تبادل الاشتراك أو الإعجاب فهي لن تساعدك إطلاقاً على زيادة متابعيك، حالها كحال التطبيقات والخدمات التي تجلب حسابات وهمية لزيادة عدد المتابعين.

3 – تطبيقات كشف الكذب : الأشخاص الذين يقومون بتثبيت تطبيقات كشف الكذب يرغبون بتقليد دور المحققين في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وللأسف فمتجر غوغل بلاي مليء بمثل هذه التطبيقات سواءً كانت كنوع من اللعب أو الفكاهة، والأدهى أن بعضها يدعي بأنه تطبيق حقيقي لكشف الكذب.

وتستخدم هذه التطبيقات أجهزة المستخدمين لعرض الإعلانات غير المرغوب فيها وجمع المعلومات إضافة إلى أنشطة خبيثة أخرى.

4 – تطبيقات ربح المال : تطبيقات الربح على متجر غوغل بلاي منتشرة تحت أسماء وتصنيفات مختلفة، وهي لا تُقدم أي فائدة حقيقية للمستخدم بل فقط محاولة لاستغلاله بأي طريقة ممكنة، هذا بخلاف تضمن بعضها على برمجيات خبيثة.

5 – تطبيقات الكشاف : يجب الحذر الشديد عند اختيارك لتطبيق كشاف معين والاكتفاء بتطبيق موثوق واحد فقط، حتى تتجنب بذلك الوقوع في فخ التطبيقات الوهمية المنتشرة تحت هذا التصنيف والتي قد تلحق الضرر بهاتفك الذكي.

وتطبيق Flashlight من شركة أسوس يُعتبر أحد الخيارات الملائمة في هذا المجال، ويُمكنك الاعتماد عليه وأنت مطمئن البال.

6 – تطبيقات كسر الشاشة : يتضمن متجر غوغل بلاي الكثير من تطبيقات كسر الشاشة التي تعمل على محاكاة كسر الشاشة والقيام بمخادعة الأصدقاء.

وتضع بعض هذه التطبيقات عبارات في الوصف أو العنوان تشير إلى أنها مجرد تطبيقات فكاهية، وتمتلك بعضها تنزيلات بأعداد هائلة على الرغم من عدم فائدتها المطلقة إلى جانب امتلائها بإعلانات سخيفة أو طلبها لأذونات لا حاجة لها هذا بخلاف تضمن بعضها لبرمجيات خبيثة.