بالصورة.. محمد الترك يُدافع عن ابنته حلا بعد خلافه معها ! - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعد سلسلة من الخلافات بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي ، دافع المنتج البحريني محمد الترك، عن ابنته الفنانة الشابة حلا الترك، .

ونشر الترك، عبر حسابه الرسمي على تطبيق ” انستغرام ” صورة لأبنائها الأربعة: حلا، ومحمد، وعبدالله وغزل ، وعلّق على الصورة وكتب: ” اعيالي اشرف من اي واحد يتكلم عنهم قريب او بعيد ” .

وأردف: ” الله يلعنكم مليون لعنة حسبي الله ونعم الوكيل. الي عند مشكلة مع احد يحل مشكلته بينه وبين صاحب المشكلة وخلو اليهال بعيدين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ” .