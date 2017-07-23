أطباء " بوادي الدواسر " ينقذون حياة مصاب في الجمجمة بحادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أنقذ فريق طبي بمستشفى محافظة وادي الدواسر مصاب تعرض لتهشم في عظام الجمجمة مع نزيف حاد ضاغط على أنسجة المخ، حيث استقبل قسم الإسعاف والطوارئ المصاب وهو في حالة غيبوبة تامة، نتيجة حادث مروري.

وعلى الفور قرّر الطاقم الطبي توجيه الحالة إلى قسم العمليات ، ونجح الفريق في إجراء عملية ترميم أغشية المخ وإيقاف النزيف، بالإضافة لزراعة عظم الجمجمة في جدار البطن، ومن ثم تحويله للعناية الفائقة على جهاز التنفس الصناعي.

وبعد أشهر من المتابعة للحالة، قام الفريق الطبي بعمل تدخل جراحي ناجح لترميم عظام الجمجمة وإعادة زرع العظم في مكانه واستخراجه من جدار البطن، حيث تم تثبيت عظام الجمجمة بشرائح ومسامير، ووضع شبك معدني مثبت من مادة التيتانيوم، وبعد تحسن حالة المصاب غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.