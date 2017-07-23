مصرع وإصابة 14 شخصا في انفجار شرق بغداد - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة تسعة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بأحد الأحياء شمال غربي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وقالت مصادر الشرطة، إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم في حي الحديد شمال غربي بعقوبة أدت إلى مقتل خمسة مدنيين، وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وتشهد مناطق بمحافظة ديالى اضطرابات أمنية وأعمال عنف واغتيالات وتفجيرات بشكل شبه يومي يقود جزء منها تنظيم داعش، والآخر الصراعات بين الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق بالمحافظة.