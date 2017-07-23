إطلاق أول بوابة متخصصة في المنافسات الحكومية بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً “ تبادل ” الشركة الحكومية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة النسخة الحديثة من البوابة الإلكترونية للمنافسات الحكومية والمعروفة باسم ” منافسات ” باللغة الإنجليزية لتكون بذلك أول بوابة متخصصة في المنافسات الحكومية في المملكة باللغة الإنجليزية.

من جانبه قال عبدالله الحيان، المشرف على مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية ، إن هذه الخطوة تأتي لتلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات العاملة في المملكة الراغبة في الاطلاع على المناقصات الحكومية التي تعلن الجهات الحكومية طرحها عبر بوابة منافسات، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة باللغة الإنجليزية يمكن لأي زائر الاستفادة منها من خلال التعامل السهل جداً مع البوابة، إذ لا يحتاج المستخدم أكثر من الدخول على البوابة واختيار اللغة من خلال الخيارات المتاحة عبر البوابة، وأصبح بإمكان الجهات الحكومية طرح الكراسات ودعوات الشراء باللغة الإنجليزية وبالتالي إتاحة المجال أمام الشركات الأجنبية والعالمية للمشاركة.

وكشف الحيان أن عدد الموردين المسجلين عبر البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية بلغ أكثر من عشرين ألف مورد فيما بلغ عدد المنافسات التي تم الإعلان عنها عبر البوابة أكثر من 6500 منافسة حكومية، فيما وصل عدد عمليات الشراء المباشر المنفذة عبر البوابة حوالي 6654 عملية شراء مباشر وأوضح المشرف على المشروع أن الشركة تواصل أعمال تدريب موظفي الدولة العاملين في إدارات المناقصات بمختلف المناطق والجهات على التعامل مع بوابة منافسات وبلغ عدد الجهات التي تم تدريبها حتى الآن 192 جهة حكومية رئيسة.

ودعا المشرف على المشروع، قطاع الأعمال في المملكة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتعددة التي يوفرها التعامل مع البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية ” منافسات ” كونها أكبر بوابة تقنية متخصصة في المشتريات الحكومية.

يذكر أن بوابة منافسات التي تم بناؤها وتطويرها داخل شركة تبادل بالإضافة إلى تشغيلها وإدارتها حصدت العديد من الجوائز المحلية والإقليمية.