ألمانيا تكشف أسباب هروب مراهقة " داعش " إلى الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قالت ألمانيا إن الفتاة التي تم القبض عليها فى الموصل القديمة، من قبل القوات العراقية، انضمت لداعش فى صيف 2016.

وأوضح الادعاء الألماني في ولاية ساكسونيا، أن السفارة الألمانية في بغداد تتابع حالة الفتاة التى ألقى القبض عليها في الموصل، موضحة أنها تبلغ من العمر 16 عامًا وتنحدر من سكسونيا، وكانت تدرس وقت اختفائها في صيف 2016، بعد فترة قصيرة من اعتناقها الإسلام.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية، أن الفتاة اسمها ” ليندا وينزل ” ، وأنها وقعت في غرام شاب عن طريق الإنترنت، وأغراها بالانضمام إلى داعش، وفرت من منزل والديها إلى مدينة فرانكفورت في يوليو 2016، لتسافر بعدها إلى إسطنبول، وتعبر الحدود إلى سوريا، لتظهر بعدها في الموصل.