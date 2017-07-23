الهيئة السعودية تفتتح 4 مراكز لـ " تقدير " بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

افتتحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أربعة مراكز لتقييم المركبات وتقدير أضرار الحوادث في مدينة الرياض وذلك إطلاقاً للمرحلة الأولى من برنامج ” تقدير ” لرصد وتقييم أضرار الحوادث المرورية .

ويهدف برنامج ” تقدير ” إلى تسهيل إجراءات ما بعد الحوادث، وذلك عبر نظام إلكتروني متطور ومراكز خدمة متقدمة، تعمل على ضبط تقدير أضرار الحوادث المرورية ووضع التقديرات المناسبة للتعويضات المترتبة على الحادث.

ويذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة، تهدف إلى تنظيم مهنة تقييم أضرار الحوادث المرورية، وموازنة وحفظ كافة الحقوق الخاصة بجميع الأطراف المتضررة .