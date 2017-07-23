تدشين قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السودان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يدشن الهلال الاحمر السعودي اليوم الأحد قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز يرحمه الله بولاية الجزيرة شرق مدني التي تبعد عنالعاصمة السودانية الخرطوم 250كم بتمويل من حكومة المملكة.

وتشمل قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( مدرستين أساس بنين – بنات ومركز صحي ومسجد وعدد (120) وحدة سكنية تتسع ل (240) أسرة ) ويشارك في إفتتاح قرية الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وفد من هيئة الهلال الاحمر برئاسة سمو الامير عبدالله بن فيصل ال سعود .

الجدير بالذكرأن الهلال الاحمر نفذ في عدد من الولايات بالسودان مشاريع عدة خلال العام الحالي منهاإنشاء (10 )مركز صحيه و(9 ) محطات مياة ونفذ برامج لدعم الأسر الفقيرة كما نظمت هيئة الهلال الاحمر السعودي برنامجا لمرضى العيون استفادة منه 100 حاله .