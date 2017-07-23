20 وظيفة في قائمة الأعلى أجرا بالعالم - صحيفة صدى الالكترونية

20 وظيفة في قائمة الأعلى أجرا بالعالم
نشر موقع ” جنتسيد ” الفرنسي، قائمة بأفضل الوظائف التي سترضي طموحك في المستقبل وفقًا لمتطلبات العصر الحالي.
20- الخبير الإكتواري، وهو من يجمع بين النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات، وراتبه في المتوسط 67 ألف يورو في العام.
19- عالم الرياضيات.. 73 ألف يورو.
18- المحامي .. 74 ألف يورو .
17- مهندس الفضاء.. 74 ألف يورو.
16- المستشار المالي.. 75 ألف يورو
15- مدير المشتريات.. 77 ألف يورو.
14- عالم الفلك.. 82 ألف يورو.
13- عامل اللحام تحت الماء.. 82 ألف يورو.
12- المدير العام للعمليات.. 86 ألف يورو.
11- مدير المبيعات.. 87 ألف يورو.
10- الطيار.. 88 ألف يورو.
9- المدير المالي.. 89 ألف يورو.
8- المعلم .. 90 ألف يورو.
7- مدير الشئون القانونية.. 92 ألف يورو.
6- مدير التسويق.. 94 ألف يورو.
5- طبيب العيون.. 111 ألف يورو.
4- الوسيط المالي.. 115 ألف يورو.
3- الطبيب الجراح.. 118 ألف يورو.
2- رئيس الإدارة.. 132 ألف يورو.
1- المستشار اﻹداري.. 250 ألف يورو.
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