20 وظيفة في قائمة الأعلى أجرا بالعالم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر موقع ” جنتسيد ” الفرنسي، قائمة بأفضل الوظائف التي سترضي طموحك في المستقبل وفقًا لمتطلبات العصر الحالي.

20- الخبير الإكتواري، وهو من يجمع بين النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات، وراتبه في المتوسط 67 ألف يورو في العام.

19- عالم الرياضيات.. 73 ألف يورو.

18- المحامي .. 74 ألف يورو .

17- مهندس الفضاء.. 74 ألف يورو.

16- المستشار المالي.. 75 ألف يورو

15- مدير المشتريات.. 77 ألف يورو.

14- عالم الفلك.. 82 ألف يورو.

13- عامل اللحام تحت الماء.. 82 ألف يورو.

12- المدير العام للعمليات.. 86 ألف يورو.

11- مدير المبيعات.. 87 ألف يورو.

10- الطيار.. 88 ألف يورو.

9- المدير المالي.. 89 ألف يورو.

8- المعلم .. 90 ألف يورو.

7- مدير الشئون القانونية.. 92 ألف يورو.

6- مدير التسويق.. 94 ألف يورو.

5- طبيب العيون.. 111 ألف يورو.

4- الوسيط المالي.. 115 ألف يورو.

3- الطبيب الجراح.. 118 ألف يورو.

2- رئيس الإدارة.. 132 ألف يورو.

1- المستشار اﻹداري.. 250 ألف يورو.