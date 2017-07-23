برازيلية: النصر يقترب من ضم لاعب وسط بوتافوجو - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قالت تقارير صحفية، إن إدارة نادي النصر تقدم بعرض رسمي لمسئولي بوتافوجو البرازيلي، للتعاقد مع لاعب الوسط جيرتون ماركيز آريس، بناءً على طلب مدرب الفريق ريكاردو جوميز.

وقالت صحيفة ” futebol interior ” البرازيلية، إن آريس نجح في لفت أنظار جوميز، بعد ظهوره بمستوً متميز مع فريقه الذي يلعب ضمن فرق الدرجة الثانية بالبرازيل.

وأفادت بأن العلاقة المميزة التي تربط جوميز بإدارة النادي البرازيلي، قد تمهد لانتقال ماركيز آريس إلى فريق النصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن، بعد التوصل لاتفاق مرضي لإدارتي الناديين وكذلك اللاعب نفسه، البالغ من العمر 23 عاماً.