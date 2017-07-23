75 شرطي ألماني لإنهاء مضاربة بين عائلتين عربيتين - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تدخل حوالى 75 شرطيا ألمانيا، لفض مضاربة بين عائلتين عربيتين في ضاحية ويدينج ببرلين.

وبدأ الخلاف فردي بين مراهق في الـ15 من العمر وصبية في الـ21، حول الحجاب، إلى أن اشترك العشرات من النساء والرجال وحتى الأطفال العرب في مضاربة، وتعرض رجال الشرطة للشتائم والضرب ومحاولات تحرير المقبوض عليه من قِبَل الشرطة.

وحاول الفتى المراهق انتزاع حجاب الفتاة، وعلى الرغم من أن المراهق قال لأهل الفتاة إنه فعل ذلك من باب المزاح؛ انتشرت موجة الغضب عند أهل وجيران الفتاة، وامتد الأمر إلى معركة حقيقة لم تشهدها المدينة الهادئة من قبل.

ولم تتمكن دورية الشرطة التي وصلت إلى موقع العراك من السيطرة على الحادث، واضطرت إلى استدعاء قوات أخرى، بعد أن شاهدت أن أكثر من 80 شخصاً يشتركون في العراك.