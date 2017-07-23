" تيشرت " يقلق السلطات التركية وتعتقل 15 شخصا - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

أعتقل الأمن التركي 15 شخصا هذا الأسبوع لارتدائهم قمصانا تحمل كلمة ” بطل ” بالإنجليزية “هيرو ” ، بعدما اعتبرت السلطات ذلك دعما مبطنا لمنفذي محاولة الانقلاب العام الفائت.

ورأت السلطات في ذلك رسالة دعم مبطنة للداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.

برزت هذه المسألة للمرة الأولى في 13 يوليو أثناء محاكمة المتهمين بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشل، عندما مثل أحدهم امام المحكمة مرتديا هذه القميص.