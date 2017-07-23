" سامسونج " تطور سماعة تمنع الضجيج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بدأت شركة سامسونج تطوير سماعة بلوتوث على غرار سماعة ” آيربود ” AirPod ” من آبل، تمتاز بأنها مزودة بالمساعد الرقمي ” بيكسبي” Bixby التابع لها .

وأنه ليس من المؤكد بعد هل تعتزم سامسونغ توفير السماعة مع هاتفها اللوحي جالاكسي نوت 8 أو أنها سوف تبيعها على نحو منفصل، وأضافت أن من المتوقع أن تصدر السماعة كعلامة تجارية خاصة بالسماعات باسم “ سامسونج إي ” Samsung E .

كما إن السماعة اللاسلكية من سامسونج سوف تدعم تقنية خاصة لإلغاء الضجيج، وأوضحت أن التقنية سوف تستخدم الجسم البشري لإلغاء الضجيج، وهي تقنية لا تتوفر في سماعة “ آيربود ” من آبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالشركة قوله إنه في حال إطلاق سماعة البلوتوث، فإن ذلك سيكون إضافة كبيرة لراحة مستخدمي الهواتف الذكية وفقًا لصحيفة الكورية ETNews.